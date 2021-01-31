Є безліч варіантів, як можна проявити свою любов до батьків. Але Метт Боніто вирішив зробити це найнезвичнішим методом. Цікаві та кумедні фото – дивіться в нашому матеріалі.

Джерело: сайт boredpanda

Хтось дарує своєму батьку чашку з написом "найкращий тато у світі" або портрет. Метт Боніто вважає, що це нецікаво.

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Батько Метта у різних образах і фільмах

Метт почав створювати такі кумедні фотошопи ще 6 або 7 років тому.



"Вигнання диявола" та Дом Боніто / Фото boredpanda

Раніше Метт фотографував свого тата, який порався по дому або займався іншими звичайними справами. Ці фото він розміщував у соціальній мережі фейсбук.

Мій батько був учителем у місцевій середній школі, що робить його кимось на зразок місцевої знаменитості,

– зазначає Метт Боніто.



Леонардо Ді Капріо та Дом Боніто у "Титаніку" / Фото boredpanda

Через деякий час пости стали дуже популярними, тому хлопцю прийшла ідея вмонтовувати свого батька у відомі історичні образи, а потім фільми та телепрограми.



"Ходячі мерці" / Фото boredpanda

Інші кумедні образи / Фото boredpanda