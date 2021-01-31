Есть множество вариантов, как можно проявить свою любовь к родителям. Но Мэтт Бонито решил сделать это необычным способом. Интересные и забавные фото – смотрите в нашем материале.

Источник: сайт boredpanda

Кто-то дарит своему отцу чашку с надписью "лучший папа в мире" или портрет. Мэтт Бонито считает, что это неинтересно.

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Отец Мэтта в разных образах и фильмах

Мэтт начал создавать такие забавные фотошопы еще 6 или 7 лет назад.



"Изгнание дьявола" и Дом Бонито / Фото boredpanda

Ранее Мэтт фотографировал своего отца, который возился по дому или занимался другими обычными делами. Эти фото он размещал в социальной сети фейсбук.

Мой отец был учителем в местной средней школе, что делает его кем-то вроде местной знаменитости,

– отмечает Мэтт Бонито.



Леонардо Ди Каприо и Дом Бонито в "Титанике" / Фото boredpanda

Через некоторое время посты стали очень популярными, поэтому парню пришла идея монтировать своего отца в известные исторические образы, а потом фильмы и телепрограммы.



"Ходячие мертвецы" / Фото boredpanda

Другие забавные образы / Фото boredpanda