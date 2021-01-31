Сын фотошопит своего отца к различным фильмам и необычным ситуациям: забавные фото
Есть множество вариантов, как можно проявить свою любовь к родителям. Но Мэтт Бонито решил сделать это необычным способом. Интересные и забавные фото – смотрите в нашем материале.
Источник: сайт boredpanda
Кто-то дарит своему отцу чашку с надписью "лучший папа в мире" или портрет. Мэтт Бонито считает, что это неинтересно.
Читайте также Где может заснуть кот: смешная подборка
Отец Мэтта в разных образах и фильмах
Мэтт начал создавать такие забавные фотошопы еще 6 или 7 лет назад.
"Изгнание дьявола" и Дом Бонито / Фото boredpanda
Ранее Мэтт фотографировал своего отца, который возился по дому или занимался другими обычными делами. Эти фото он размещал в социальной сети фейсбук.
Мой отец был учителем в местной средней школе, что делает его кем-то вроде местной знаменитости,
– отмечает Мэтт Бонито.
Леонардо Ди Каприо и Дом Бонито в "Титанике" / Фото boredpanda
Через некоторое время посты стали очень популярными, поэтому парню пришла идея монтировать своего отца в известные исторические образы, а потом фильмы и телепрограммы.
"Ходячие мертвецы" / Фото boredpanda
Другие забавные образы / Фото boredpanda
Поделиться новостью