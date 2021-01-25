Где может уснуть кот: самая забавная подборка
Это человеку нужны кровать, одеяло, подушка и желательно тишина, чтобы заснуть. Для кошек не нужно вообще ничего. Где и как могут заснуть эти пушистые звери – смотрите в материале.
В самых неподходящих местах коты найдут себе уютный уголок, где можно сладко выспаться, пишет bezkota.
Читайте также Домашние любимцы, которые похожи на своих хозяев: милые фото
Вместе теплее, а кое-кому даже удобнее
Тепло / Фото bezkota
Спрятать что-то от кота невозможно
В этом аквариуме хозяева прятали комнатные растения от кота. Но они наверняка забыли предупредить об этом пушистого зверя.
Аквариум для котов / Фото bezkota
Странно
С таким котом нужно быть внимательным на кухне / Фото bezkota
Всегда проверяйте ведра, если у вас есть кошки
Вполне удобно / Фото bezkota
И мультиварку
Котики могут уснуть где угодно. Даже в местах, где вы точно этого не ожидаете.
Будьте внимательны, коты везде / Фото bezkota
Йога от кошки: асана для сна
Делайте вот так после трудового дня, и у вас ничего не будет болеть.
Кошачья йога / Фото bezkota
Котики очень любят своих хозяев
Котик не хочет придушить хозяина. Если он почувствует, что человек перестает дышать – слезет.
Хозяин может дышать / Фото bezkota
Удобно: поели и поспали
Главное, чтобы всем было удобно / Фото bezkota
Устал, когда взвешивался
Котик, который любит полежать на весах / Фото bezkota
Главное, что ничего не давит
Удобно, почти / Фото bezkota
Кошка устала наряжать елку
Вот так выглядит настоящая усталость от работы.
Лилит немного устала / Фото 24 канала
Поделиться новостью