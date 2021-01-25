Это человеку нужны кровать, одеяло, подушка и желательно тишина, чтобы заснуть. Для кошек не нужно вообще ничего. Где и как могут заснуть эти пушистые звери – смотрите в материале.

В самых неподходящих местах коты найдут себе уютный уголок, где можно сладко выспаться, пишет bezkota.

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Вместе теплее, а кое-кому даже удобнее



Тепло / Фото bezkota

Спрятать что-то от кота невозможно

В этом аквариуме хозяева прятали комнатные растения от кота. Но они наверняка забыли предупредить об этом пушистого зверя.



Аквариум для котов / Фото bezkota

Странно



С таким котом нужно быть внимательным на кухне / Фото bezkota

Всегда проверяйте ведра, если у вас есть кошки



Вполне удобно / Фото bezkota

И мультиварку

Котики могут уснуть где угодно. Даже в местах, где вы точно этого не ожидаете.



Будьте внимательны, коты везде / Фото bezkota

Йога от кошки: асана для сна

Делайте вот так после трудового дня, и у вас ничего не будет болеть.



Кошачья йога / Фото bezkota

Котики очень любят своих хозяев

Котик не хочет придушить хозяина. Если он почувствует, что человек перестает дышать – слезет.



Хозяин может дышать / Фото bezkota

Удобно: поели и поспали



Главное, чтобы всем было удобно / Фото bezkota

Устал, когда взвешивался



Котик, который любит полежать на весах / Фото bezkota

Главное, что ничего не давит



Удобно, почти / Фото bezkota

Кошка устала наряжать елку

Вот так выглядит настоящая усталость от работы.



Лилит немного устала / Фото 24 канала