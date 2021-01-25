Це людині потрібні ліжко, ковдра, подушка та бажано тиша, щоб заснути. Для котів не потрібно взагалі нічого. Де та як можуть заснути ці пухнасті звірі – дивіться в матеріалі.

У найневідповідніших місцях коти знайдуть собі затишний куточок, де можна солодко виспатись, пише bezkota.

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Разом тепліше, а декому навіть зручніше



Тепло / Фото bezkota

Сховати щось від кота неможливо

У цьому акваріумі господарі ховали кімнатні рослини від кота. Але вони напевно забули попередити про це пухнастого звіра.



Акваріум для котів / Фото bezkota

Дивно



З таким котом потрібно бути уважним на кухні / Фото bezkota

Завжди перевіряйте відра, якщо маєте котів



Цілком зручно / Фото bezkota

І мультиварку

Котики можуть заснути будь-де. Навіть у місцях, де ви точно цього не очікуєте.



Будте уважні, коти всюди / Фото bezkota

Йога від кота: асана для сну

Робіть ось так після трудового дня, і в вас нічого не буде боліти.



Котяча йога / Фото bezkota

Котики дуже люблять своїх господарів

Котик не хоче придушити господаря. Якщо він відчує, що людина перестає дихати – злізе.



Господар може дихати / Фото bezkota

Зручно: поїли та поспали



Головне, щоб усім було зручно / Фото bezkota

Втомився, коли зважувався



Котик, який любить полежати на вагах / Фото bezkota

Головне, що нічого не тисне



Зручно, майже / Фото bezkota

Кішка втомилася наряджати ялинку

Ось так виглядає справжня втома від роботи.



Ліліт трохи втомилась / Фото 24 каналу