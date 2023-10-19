Подія, що знайшла своє відображення у реальному житті, була показана у 18-й серії 24-го сезону.

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У цій серії члени сім'ї Сімпсонів отримують новий диван, який виявляється набитий клопами. Скоро все місто Спрінгфілд страждає від цієї біди. Ці події відсилають нас до нашестя клопів, від якого зараз страждають у Франції.

Як "Сімпсонам" вдається "передбачити" майбутнє

Конспірологи стверджують, що сценаристи популярного мультфільму "Сімпсони" змогли "передбачити" одразу декілька ключових подій нашої історії. Однак бразильський містик Атос Саломе заявив, що це є звичайними збігами.

Сімпсони мають довгу історію і безліч епізодів, що збільшує ймовірність того, що деякі з сюжетних ліній або жартів у майбутньому збігатимуться з реальними подіями,

– пояснив Саломе.

Крім того, містик зазначив, що людський розум схильний знаходити закономірності та значення навіть там, де вони не обов'язково існують.

"Сімпсони" насправді нічого не передбачають: дивіться відео

Нашестя клопів у Франції: головне

У столиці Франції за кілька місяців до початку Олімпіади сталася серйозна проблема з постільними клопами. Вона заполонили багато громадських місць, зокрема: транспорт, кінотеатри, медичні установи та навіть аеропорт Шарль де Голль.

Уряд Франції вирішив створити спеціальну "цільову групу" для боротьби із цими шкідниками. Після ефективного контролю над клопами у Франції у 1950-х роках, вони повернулися через зростання щільності населення і розширення громадського транспорту.

Важливо! Постільні клопи – це комахи-кровососи, які живляться кров'ю людини й активні вночі, кусаючи людей у сні. Вдень вони сховані, тому їх важко помітити. Згідно з офіційними даними, кожна десята французька сім'я стикнулася з цими паразитами у своєму житлі. Боротьба з ними потребує значних витрат, і обробка приміщень може обійтися у вартості кількох сотень євро та вимагати проведення кількох обробок.