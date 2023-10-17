Причиною стала зграя чайок, яка зібралася вкінці злітно-посадкової смуги.

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Польоти були припинені з 9:54 до 10:45, а 20 рейсів, що прибували, були перенаправлені в інші аеропорти Північної Італії.

Як вдалося розв'язати цю проблему

Співробітники компанії з управління аеропортами SAVE застосовували стандартну процедуру боротьби з чайками – випустили штатного сокола. Так-так, в аеропорту Венеції працює сокіл, якого сокольничий послав розігнати 200 з гаком птахів.

Згідно із заявою аеропорту, також використовувалися "акустичні засоби стримування, сприятливі для фауни". Як тільки сокіл закінчив свою роботу, аеропорт повернувся до роботи.

Чому чайки становлять таку небезпеку для літаків

Насправді зіткнення літаків з птахами – це доволі серйозна проблема. Один птах може привести до відмови двигуна, якщо потрапить в нього. Зграя птахів це вже справжнє "природне ППО", яке загрожує аварією і загибеллю пасажирам.

Зверніть увагу! Авіакатастрофи рейсу 375 Eastern Air Lines 1960 року та 604 Ефіопських авіаліній відбулися через зіткнення з птахами.

У 2008 році авіакомпанія Ryanair також зіткнулася з птахами. Рейс з Франкфурта до Риму збив зграю шпаків при підльоті до аеропорту Чампіно. Обидва двигуни затихли. На щастя, літак благополучно приземлився, однак двох членів екіпажу та восьми пасажирів доставили до лікарні.