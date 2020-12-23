Під час першого локдауну сестри з Німеччини вирішили урізноманітнити сидіння вдома і створили власну настільну гру про коронавірус.

У Німеччині випустили настільну гру про коронавірус під назвою "Корона: Швидше до магазину". Її створили чотири сестри Швардерлапп з німецького міста Вісбаден, повідомляє видання Reuters.

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У "Корону" можуть грати від 2 до 4 учасників. Мета гри – швидше за інших купити продукти за списком та доставити їх літньому сусідові. Щоб зробити це гравці збирають і обмінюють різноманітні картки, а також пересувають свої фішки по ігровому полю, рухаючись в напрямку фінішу. На шляху до перемоги учасники гри можуть натрапити на перешкоди, наприклад, заразитись коронавірусом або застати пусті полиці в магазині.



Дівчата показали, як грати в "Корону: Швидше до магазину" / Фото Reuters

Сестри працювали над грою протягом майже усього локдауну. Батько дівчат Бенедикт Швардерлапп був настільки вражений зусиллями доньок, що вирішив запустити її в продаж. Він найняв художника, який оформив картки, поле та коробку, та надрукував перший тираж гри.

Наразі сім'я продала вже 2 тисячі примірників "Корони". Її замовляють з усіх куточків Німеччини.