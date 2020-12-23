Во время первого локдауна сестры из Германии решили разнообразить постоянное пребывание дома и создали собственную настольную игру о коронавирусе.

В Германии выпустили настольную игру о коронавирусе под названием "Корона: Скорее в магазин". Ее создали четыре сестры Швардерлапп из немецкого города Висбаден, сообщает издание Reuters.

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В "Корону" могут играть от 2 до 4 участников. Цель игры – быстрее других купить продукты по списку и доставить их пожилому соседу. Для этого игроки собирают и обменивают различные карточки, а также передвигают свои фишки по игровому полю в направлении финиша. На пути к победе участники игры могут столкнуться с препятствиями, например, заразиться коронавирусом или застать пустые полки в магазине.



Девочки показали, как играть в "Корону: Скорее в магазин"/ Фото Reuters

Сестры работали над игрой в течение почти всего локдауна. Отец девочек Бенедикт Швардерлапп был настолько поражен усилиями дочерей, что решил запустить ее в продажу. Он нанял художника, который оформил карточки, поле и коробку, и напечатал первый тираж игры.