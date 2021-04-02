Мем "Гарольд, що приховує біль" використали для заклику до вакцинації проти COVID-19

Джерело:Independent
Орган охорони здоров'я Швеції використав "Гарольда, що приховує біль" на одному зі своїх вебсайтів. Одна з найбільш впізнаваних фігур в мережі "призивала" людей похилого віку до вакцинації від коронавірусу.
Чиновники розповіли, що не знали про мемність стокового фото і використали його випадково. За даними Управління охорони здоров'я Стокгольма знімок пробув на сайті недовго – кілька годин, і тепер на його місці інше фото.
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Проте даний випадок ніяким чином не підірвав довіру до вакцинації від COVID-19.
Ми не знали, що це мем, поки не помітили це. Але, звичайно, ми постаралися змінити картинку одразу. За нашими оцінками, зображення, яке пробуло на сайті декілька годин, і саме по собі не вводить в оману, не підриває довіру до вакцинації від COVID-19,
– сказала прессекретар Стокгольмського регіону.
У Швеції використали мем "Гарольд, що приховує біль" для заклику до вакцинації / Фото Independent