Орган охорони здоров'я Швеції використав "Гарольда, що приховує біль" на одному зі своїх вебсайтів. Одна з найбільш впізнаваних фігур в мережі "призивала" людей похилого віку до вакцинації від коронавірусу.

Чиновники розповіли, що не знали про мемність стокового фото і використали його випадково. За даними Управління охорони здоров'я Стокгольма знімок пробув на сайті недовго – кілька годин, і тепер на його місці інше фото.

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Проте даний випадок ніяким чином не підірвав довіру до вакцинації від COVID-19.

Ми не знали, що це мем, поки не помітили це. Але, звичайно, ми постаралися змінити картинку одразу. За нашими оцінками, зображення, яке пробуло на сайті декілька годин, і саме по собі не вводить в оману, не підриває довіру до вакцинації від COVID-19,

– сказала прессекретар Стокгольмського регіону.



У Швеції використали мем "Гарольд, що приховує біль" для заклику до вакцинації / Фото Independent

Чоловік з відомого мему – угорець Андраш Арато, який у 2008 і 2009 роках працював як модель для стокових фотографій. Зображення сивобородого чоловіка з посмішкою, але з сумними, очима стали інтернет-мемом, який отримав назву "Гарольд, що приховує біль".