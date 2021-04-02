Орган здравоохранения Швеции использовал "Гарольда, скрывающего боль" на одном из своих сайтов. Одна из самых узнаваемых фигур в сети "призывала" людей пожилого возраста к вакцинации от коронавируса.

Чиновники рассказали, что не знали о мемности стокового фото и использовали его случайно. По данным Управления здравоохранения Стокгольма снимок пробыл на сайте недолго – несколько часов, и теперь на его месте другое фото.

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Однако данный случай никоим образом не подорвал доверие к вакцинации от COVID-19.

Мы не знали, что это мэм, пока не заметили это. Но, конечно, мы постарались поменять картинку сразу. По нашим оценкам, изображение, которое пробыло на сайте несколько часов, и само по себе не вводит в заблуждение, не подрывает доверие к вакцинации от COVID-19,

– сказала пресс-секретарь Стокгольмского региона.



В Швеции использовали мем "Гарольд, скрывающий боль" для призыва к вакцинации / Фото Independent

Мужчина из известного мема – венгр Андраш Арато, который в 2008 и 2009 годах работал как модель для стоковых фотографий. Изображения седобородого мужчины с улыбкой, но с грустными глазами стали интернет-мемом, который получил название "Гарольд, скрывающий боль".