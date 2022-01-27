Шукач скарбів знайшов у полі дуже рідкісну монету: її продали за 875 тисяч доларів

Британець Майкл Лі-Мелорі перевіряв з металошукачем поле неподалік свого селища, і знайшов там дуже рідкісну річ. Це була одна з перших золотих монет в історії Англії.

Після цього золотий пенні продали на аукціоні за шалену суму – 875 800 доларів (25,2 мільйона гривень).

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Що це за монета

Чоловік зізнався, що вийшов на прогулянку з металошукачем вперше за останні 10 років. Як не дивно, спроба одразу виявилася вдалою.

Спершу Майкл навіть не підозрював про історичну та матеріальну цінність своєї знахідки. Але він опублікував фото монети у фейсбуці, де її помітив спеціаліст аукціонного будинку Spink у Лондоні.

Зворотний бік монети / Фото Spink&Son

Знайдена чоловіком монета виявилася пенні короля Генріха III, викарбуваним із золота приблизно у 1257 році Вільгельмом Глостерським. За словами нумізматів, на цьому пенні зображений перший справжній портрет англійського монарха

На цей момент відомо про існування всього 8 таких монет. Більшість з них перебувають у музеях, а ця стала першою, знайденою за 260 років.

На аукціоні ціна монета з молотка склала 730 тисяч доларів (21 мільйон гривень). Але додаткові збори збільшили кінцеву суму до 875 800 доларів. Такі гроші заплатив анонімний покупець з Великої Британії, який планує передати монету в оренду музею або державній установі.

Золотий пенні Генріха III, який встановив світовий рекорд / Фото Spink&Son

Отримана сума встановила світовий рекорд для монет Генріха III, і зробила пенні найціннішою середньовічною англійською монетою, коли-небудь проданою на аукціоні.

Вторговані гроші Майклу Лі-Мелорі, що знайшов монету, доведеться розділити із землевласником навпіл. Але й за таких умов гроші, які вони отримають, залишаються величезними, тож і шукач скарбів і власник землі у захваті від результату.

Шукач скарбів із сім'єю / Фото Майкла Лі-Мелорі

Майкл планує витратити отримане на майбутнє навчання в університеті двох свої дітей – 10-річного Гаррі та 13-річної Емілі, які захоплюються історією та археологією.

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