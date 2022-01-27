После этого золотой пенни продали на аукционе за сумасшедшую сумму – 875 800 долларов (25,2 миллиона гривен).

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Что это за монета

Мужчина признался, что вышел на прогулку с металлоискателем впервые за последние 10 лет. Как ни странно, попытка сразу оказалась удачной.

Сначала Майкл даже не подозревал об исторической и материальной ценности своей находки. Но он опубликовал фото монеты в фейсбуке, где ее заметил специалист аукционного дома Spink в Лондоне.

Обратная сторона монеты / Фото Spink&Son

Найденная мужчиной монета оказалась пенни короля Генриха III, отчеканенным из золота примерно в 1257 году Вильгельмом Глостерским. По словам нумизматов, на этом пенни изображен первый настоящий портрет английского монарха

К настоящему моменту известно о существовании всего 8 таких монет. Большинство из них находятся в музеях, а эта стала первой, найденной за 260 лет.

На аукционе цена монеты с молотка составила 730 тысяч долларов (21 миллион гривен). Но дополнительные сборы увеличили конечную сумму до 875 800 долларов. Такие деньги заплатил анонимный покупатель из Великобритании, планирующий передать монету в аренду музею или государственному учреждению.

Золотой пенни Генриха III, установивший мировой рекорд / Фото Spink&Son

Полученная сумма установила мировой рекорд для монет Генриха III, и сделала пенни ценнейшей средневековой английской монетой, когда-либо проданной на аукционе.

Вырученные деньги Майклу Ли-Мэлори, нашедшему монету, придется разделить с землевладельцем пополам. Но и в таких условиях деньги, которые они получат, остаются огромными, поэтому и кладоискатель и владелец земли в восторге от результата.

Кладоискатель с семьей / Фото Майкла Ли-Мэлори

Майкл планирует потратить полученное на будущее обучение в университете двух своих детей – 10-летнего Гарри и 13-летней Эмили, увлекающихся историей и археологией.