Трамп в наручниках, Путін у сукні, Байден у кріслі колісному: як ШІ бачить політиків на подіумі

Ілон Маск опублікував на платформі X відео, де світові лідери представлені у незвичних образах, створених штучним інтелектом. Відео набрало 130 мільйонів переглядів і викликало бурхливі обговорення у мережі.

У ролику, зокрема, можна побачити Дональда Трампа в тюремному комбінезоні Louis Vuitton, Путіна у барвистій сукні, а також самого Маска у різних екстравагантних костюмах. Публікація вже зібрала понад 29 000 коментарів.

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Як ШІ зобразив політиків на подіумі

На своїй сторінці X Ілон Маск поділився відео від Interdimensionaltv, яке переглянули понад 130 мільйонів разів.

Настав час для показу мод зі штучним інтелектом,

– підписав відео Маск.

На відео зображені видатні світові лідери у незвичних образах:

Дональд Трамп у помаранчевому тюремному комбінезоні Louis Vuitton;

Папа Римський у білому пальті з сумочкою в тон;

Путін у барвистій дизайнерській сукні;

а сам Маск – у маленьких трусах з літерою "X" та у скафандрі Tesla.

Як ШІ бачить політиків на подіумі: дивіться відео

Також на відео "засвітився" Кім Чен Ин у костюмі репера, генеральний директор Apple Тім Кук, який носить iPad на шиї та Барак Обама, що приміряв образи бейсболіста, гладіатора, лицаря та багатьох інших.

Публікація на платформі X зібрала понад 29 000 коментарів, включаючи жарти про Байдена у кріслі колісному та Марка Цукерберга як ящірку.

Також ШІ не оминув і віцепрезидента Камалу Харріс, яка також пройшлася подіумом.

ШІ показав показ мод з політиками / Фото Interdimensionaltv