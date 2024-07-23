В ролике, в частности, можно увидеть Дональда Трампа в тюремном комбинезоне Louis Vuitton, Путина в красочном платье, а также самого Маска в различных экстравагантных костюмах. Публикация уже собрала более 29 000 комментариев.

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Как ИИ изобразил политиков на подиуме

На своей странице X Илон Маск поделился видео от Interdimensionaltv, которое посмотрели более 130 миллионов раз.

Пришло время для показа мод с искусственным интеллектом,

– подписал видео Маск.

На видео изображены выдающиеся мировые лидеры в необычных образах:

Дональд Трамп в оранжевом тюремном комбинезоне Louis Vuitton;

Папа Римский в белом пальто с сумочкой в тон;

Путин в красочном дизайнерском платье;

а сам Маск – в маленьких трусах с буквой "X" и в скафандре Tesla.

Как ИИ видит политиков на подиуме: смотрите видео

Также на видео "засветился" Ким Чен Ын в костюме рэпера, генеральный директор Apple Тим Кук, который носит iPad на шее и Барак Обама, примеривший образы бейсболиста, гладиатора, рыцаря и многих других.

Публикация на платформе X собрала более 29 000 комментариев, включая шутки о Байдене в инвалидной коляске и Марка Цукерберга как ящерицу.

Также ИИ не обошел и вице-президента Камалу Харрис, которая также прошлась по подиуму.

ИИ показал показ мод с политиками / Фото Interdimensionaltv