Стіни, ліжко і навіть ванна: штучний інтелект показав двоповерховий будинок з ролів
Джерело:інстаграм ifonly.ai
У мережі з'явилося відео, яке показує унікальний двоповерховий будинок, про який мріють чимало любителів ролів та суш. Хоча, можемо з упевненістю сказати, що "смачний" дизайн житла не залишить байдужим навіть противників цієї страви.
Побачити будинок з ролів стало можливим завдяки штучному інтелекту.
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На кадрах, які завірусилися у мережі видно двоповерховий будинок, збудований із суші та ролів. Він виглядає як справжній архітектурний шедевр, що поєднує в собі креативність та кулінарне мистецтво.
Який вигляд має будинок з ролів: дивіться відео
Користувачі активно обговорюють це відео, вражені нестандартним підходом до дизайну. Ось, що люди пишуть у коментарях:
- "Сон, коли худнеш".
- "Вони забули про гарячу ванну з соєвим соусом!".
- "Будинок мрії".
- "Так, але за 2 доби ти безпритульний".