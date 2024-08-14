Побачити будинок з ролів стало можливим завдяки штучному інтелекту.

Дивіться також Експерти переконані, що бульбашка штучного інтелекту ось-ось лусне

На кадрах, які завірусилися у мережі видно двоповерховий будинок, збудований із суші та ролів. Він виглядає як справжній архітектурний шедевр, що поєднує в собі креативність та кулінарне мистецтво.

Який вигляд має будинок з ролів: дивіться відео

Користувачі активно обговорюють це відео, вражені нестандартним підходом до дизайну. Ось, що люди пишуть у коментарях:

  • "Сон, коли худнеш".
  • "Вони забули про гарячу ванну з соєвим соусом!".
  • "Будинок мрії".
  • "Так, але за 2 доби ти безпритульний".