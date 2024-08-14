Побачити будинок з ролів стало можливим завдяки штучному інтелекту.

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На кадрах, які завірусилися у мережі видно двоповерховий будинок, збудований із суші та ролів. Він виглядає як справжній архітектурний шедевр, що поєднує в собі креативність та кулінарне мистецтво.

Який вигляд має будинок з ролів: дивіться відео

Користувачі активно обговорюють це відео, вражені нестандартним підходом до дизайну. Ось, що люди пишуть у коментарях:

"Сон, коли худнеш".

"Вони забули про гарячу ванну з соєвим соусом!".

"Будинок мрії".

"Так, але за 2 доби ти безпритульний".

Цікаво! Акаунт ifonly.ai в Instagram привертає увагу завдяки своїм інноваційним використанням штучного інтелекту для створення оригінального контенту. На сторінці можна побачити різноманітні зображення та відео, які демонструють можливості AI у творчості, дизайні та візуальних ефектах. Акаунт регулярно публікує креативні проєкти, що показують, як штучний інтелект може бути використаний для генерації нових, іноді несподіваних, ідей та концепцій.