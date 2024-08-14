Увидеть дом из роллов стало возможным благодаря искусственному интеллекту.

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На кадрах, которые завирусились в сети видно двухэтажный дом, построенный из суши и роллов. Он выглядит как настоящий архитектурный шедевр, сочетающий в себе креативность и кулинарное искусство.

Как выглядит дом из роллов: смотрите видео

Пользователи активно обсуждают это видео, поражены нестандартным подходом к дизайну. Вот, что люди пишут в комментариях:

"Сон, когда худеешь".

"Они забыли про горячую ванну с соевым соусом!".

"Дом мечты".

"Да, но за 2 суток ты бездомный".

Интересно! Аккаунт ifonly.ai в Instagram привлекает внимание благодаря своим инновационным использованием искусственного интеллекта для создания оригинального контента. На странице можно увидеть различные изображения и видео, которые демонстрируют возможности AI в творчестве, дизайне и визуальных эффектах. Аккаунт регулярно публикует креативные проекты, показывающие, как искусственный интеллект может быть использован для генерации новых, иногда неожиданных, идей и концепций.