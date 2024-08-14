Увидеть дом из роллов стало возможным благодаря искусственному интеллекту.
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На кадрах, которые завирусились в сети видно двухэтажный дом, построенный из суши и роллов. Он выглядит как настоящий архитектурный шедевр, сочетающий в себе креативность и кулинарное искусство.
Как выглядит дом из роллов: смотрите видео
Пользователи активно обсуждают это видео, поражены нестандартным подходом к дизайну. Вот, что люди пишут в комментариях:
- "Сон, когда худеешь".
- "Они забыли про горячую ванну с соевым соусом!".
- "Дом мечты".
- "Да, но за 2 суток ты бездомный".