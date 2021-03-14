"Шреку" 20 років: на честь ювілею DreamWorks випустить оновлений мультфільм в 4K і Digital

До свого 20-річного ювілею анімаційний фільм "Шрек" з'явиться в 4K Ultra HD, Blu-ray та цифровому форматі. Мета проєкту, який вийде 11 травня 2021 року, – надати абсолютно нові враження від перегляду відомого мультфільму.

У травні 2021 року легендарному мультфільму "Шрек" студії DreamWorks виповнюється 20 років. На честь цієї події відома студія анонсувала вихід оновленої чотиригодинної версії проєкту.

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Сага про Шрека, яка містить широкий гумор і безліч відсилань до попкультури, вийде на дисках 4K Ultra HD, Blu-ray і цифровому форматі та на стрім-сервісах.

До анімаційного мультфільму творці додадуть чотири години додаткових матеріалів, десять короткометражок про героїв, п'ять мініепізодів про Кота в чоботях, караоке зі Шреком, невидані матеріали тощо.

У форматах 4K Ultra HD і Blu-ray проєкт отримає додаткові функції:

інтерактивна подорож Шрека;

зосередьтеся на Віслюку;

секрети Шрека;

віддалені сцени;

Шрек на танцювальній вечірці з караоке на болоті;

музичні відео;

коментарі режисерів Ендрю Адамсона, Вікі Дженсона і продюсера Арона Ворнера.

Дивіться трейлер мультфільму "Шрек" 2001 року: відео

Додаткова інформація про мультфільм "Шрек":

робота над "Шреком" почалася 31 жовтня 1996 року і тривала понад чотири з половиною роки;

модель Віслюка була зроблена з реальної тварини, на ім'я Перія, яка мешкає в парку Баррон, у місті Пало Альто, в Каліфорнії, США, яку працівники DreamWorks відшукали через інтернет;

у 2001 році мультфільм показали на Каннському кінофестивалі, де він змагався за престижну Золоту пальмову гілку;

у 2002 році отримав премію Оскар у номінації Найкращий анімаційний повнометражний фільм;

у 2020 році мультфільм додали до Національного реєстру фільмів у Бібліотеці Конгресу США;

"Шрек" став першим анімаційним фільмом, що одержав премію BAFTA.

Дані з wikipedia.