"Шреку" 20 років: на честь ювілею DreamWorks випустить оновлений мультфільм в 4K і Digital

Джерело:Сollider
До свого 20-річного ювілею анімаційний фільм "Шрек" з'явиться в 4K Ultra HD, Blu-ray та цифровому форматі. Мета проєкту, який вийде 11 травня 2021 року, – надати абсолютно нові враження від перегляду відомого мультфільму.
У травні 2021 року легендарному мультфільму "Шрек" студії DreamWorks виповнюється 20 років. На честь цієї події відома студія анонсувала вихід оновленої чотиригодинної версії проєкту.
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Сага про Шрека, яка містить широкий гумор і безліч відсилань до попкультури, вийде на дисках 4K Ultra HD, Blu-ray і цифровому форматі та на стрім-сервісах.
До анімаційного мультфільму творці додадуть чотири години додаткових матеріалів, десять короткометражок про героїв, п'ять мініепізодів про Кота в чоботях, караоке зі Шреком, невидані матеріали тощо.
У форматах 4K Ultra HD і Blu-ray проєкт отримає додаткові функції:
Дивіться трейлер мультфільму "Шрек" 2001 року: відео
Додаткова інформація про мультфільм "Шрек":
Дані з wikipedia.