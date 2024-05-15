У Шотландії ветеран зірвав куш у лотерею: скільки він виграв

У Шотландії колишній офіцер поліції з Пертширу став мільйонером завдяки виграшу у лотереї. Він отримав чудовий приз разом зі своїми сусідами.

Відомо, що його приз склав 1,02 мільйона фунтів стерлінгів.

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Ветеран зізнався, що це "перевершило його найсміливіші мрії". Зауважимо, що чоловік грав у лотерею разом зі своїми сусідами. Цікаво, що десятьом з них також пощастило виграти у лотерею.

Загалом джекпот вартістю 10,2 мільйона фунтів стерлінгів став найбільшим в історії Шотландії. Кожен квиток коштував 340 000 фунтів стерлінгів, але Девід потроїв свій приз, зігравши з трьома однаковими білетами.



У Шотландії ветеран виграв у лотереї / Фото POSTCODELOTTERY

Раніше ми писали про хлопця, який вперше у житті придбав лотерейний білет і зміг виграти майже 2 мільйони доларів. Він обрав одноразову суму в 1,2 мільйона доларів. Хлопець поки не вирішив, на що витратить гроші, але планує розумно розпоряджатися виграшем відповідально.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)