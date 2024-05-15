У Шотландії ветеран зірвав куш у лотерею: скільки він виграв
У Шотландії колишній офіцер поліції з Пертширу став мільйонером завдяки виграшу у лотереї. Він отримав чудовий приз разом зі своїми сусідами.
Відомо, що його приз склав 1,02 мільйона фунтів стерлінгів.
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Ветеран зізнався, що це "перевершило його найсміливіші мрії". Зауважимо, що чоловік грав у лотерею разом зі своїми сусідами. Цікаво, що десятьом з них також пощастило виграти у лотерею.
Загалом джекпот вартістю 10,2 мільйона фунтів стерлінгів став найбільшим в історії Шотландії. Кожен квиток коштував 340 000 фунтів стерлінгів, але Девід потроїв свій приз, зігравши з трьома однаковими білетами.
У Шотландії ветеран виграв у лотереї / Фото POSTCODELOTTERY
Раніше ми писали про хлопця, який вперше у житті придбав лотерейний білет і зміг виграти майже 2 мільйони доларів. Він обрав одноразову суму в 1,2 мільйона доларів. Хлопець поки не вирішив, на що витратить гроші, але планує розумно розпоряджатися виграшем відповідально.У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі слотокінг, брати участь в турнірах та вигравати!
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