Щасливчик зізнався, що до останнього не вірив у це.

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Відомо, що переможець того щасливого дня пішов до продуктового магазину, щоб купити курку. Однак в останній момент він вирішив взяти лотерейний білет. Він обрав скретч-білет Magnificent 7s.

Чоловік працює водієм вантажівки і дізнався про свій виграш на парковці. Він не міг повірити у це.

Я справді не вірив! Це чудове відчуття,

– наголосив він.

Щасливчик сказав представникам лотереї штату Вірджинія, що планує використати свій виграш для оплати відпустки, яку він уже запланував.

Раніше ми писали, що у США одразу 5662 людей виграли джекпот у лотерею, вибравши комбінацію 6-6-6. Так, білет вартістю 50 центів приніс головний приз у розмірі 250 доларів, а інший білет за 1 долар – 500 доларів.