Шок для мозку: назвали найкращі оптичні ілюзії 2021 року
Джерело:Illusion of the Year
Конкурс Illusion of the Year щороку обирає найкращі та найцікавіші оптичні ілюзії. Настав час підбивати підсумки року, що минає, тож нарешті стали відомі переможці серед оптичних ілюзій, які дивували світ у 2021-му.
Десятку найкращих серед поданих користувачами заявок визначали безпристрасні судді, а от трійку переможців обирали за допомогою загального онлайн-голосування.
До теми Обман зору: 20 дивних фотографій, які важко зрозуміти з першого погляду
#1 Примарна королева
У центрі ілюзії – шахова дошка та її віддзеркалення. Однак фігуру ферзя видно лише у дзеркалі, на дошці її начебто немає. Як це можливо?
Найкраща ілюзія року – примарна королева: дивіться відео
Відповідь – ефект ілюзії досягається за допомогою використання замаскованого під дошку "плаща", який закриває королево для певного кута зору.
#2 Ілюзія кімнати
Ілюзія полягає в тому, що коли глядач дивиться на зображення кімнати, воно здається статичним. Проте, якщо порівняти початкову та кінцеву картинки, вони суттєво відрізнятимуться.
Ілюзія кімнати – друга серед найкращих: дивіться відео
Відповідь – ілюзія кімнати є прикладом "сліпоти до змін". Зображення кімнати повільно та поступово змінюється – деякі речі зникають, інші, навпаки, з'являються. Але помітити це можна лише якщо зосереджено дивитися на один предмет.
#3 Подвійні кільця
У ролику показано, як два кільця обертаються на 360 градусів на відстані одне від одного. Однак, якщо їх розташувати ближче, здаватиметься, що вони здійснюють лише півоберт.
Подвійні кільця – третя ілюзія-переможниця 2021 року: дивіться відео
Відповідь – мозок, опираючись на закони фізики, заперечує те, що кільця можуть перетинатися, тому зорова система бачить лише півоберти. Якщо ж одне з кілець "продірявити" так, щоб інше могло проходити через отвори, чи бодай уявити можливість їхнього перетину, ви знову побачите, що вони обертаються на 360 градусів.