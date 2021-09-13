Рептилія, з якої Шейн Сміт дістав артефакти, важить 350 кілограмів. Довжина алігатора майже чотири метри, хоча Міссісіпські алігатори можуть досягати в довжину 5 метрів.

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Фотографії знахідок чоловік опублікував у фейсбуці.

Спочатку я подумав: "Я не опублікую це в Facebook", тому що ніхто не повірить". Однак я швидко зрозумів, що знахідка "занадто крута, щоб не публікувати",

– сказав Шейн Сміт.



У шлунку алігатора з Міссісіпі знайшли артефакти чотирьохтисячної давнини / Фото USA Today

Згодом геологи штату Міссісіпі вивчили фотографії об’єктів. Вони встановили, що це за предмети та приблизний вік знахідок. За словами вчених артефакти налічують тисячі років. Грузило для риболовлі, яке зроблене з гематиту – залізної руди, налічує майже чотири тисячі років. Свого часу його використовували для обважнення сіток. Друга знахідка віком шість тисяч років – це наконечник стародавньої зброї, ймовірно, дротика або списа.

Це остання частина ранньої архаїки та рання частина (періоди) середньої архаїки,

– сказав геолог Джеймс Старнс.



Артефакти чотирьохтисячної давнини, які знайшли у шлунку алігатора / Фото USA Today

Алігатор міг з'їсти грузило і наконечник, щоб поліпшити травлення. Подібні предмети дроблять в шлунках крокодилів тверду їжу.

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