Рептилия, из которой Шейн Смит достал артефакты, весит 350 килограммов. Длина аллигатора почти четыре метра, хотя миссисипские аллигаторы могут достигать в длину 5 метров.

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Фотографии находок мужчина опубликовал в фейсбуке.

Сначала я подумал: "Я не опубликую это в Facebook", потому что никто не поверит". Однако я быстро понял, что находка "слишком крута, чтобы не публиковать",

– сказал Шейн Смит.



В желудке аллигатора из Миссисипи нашли артефакты четырехтысячной давности / Фото USA Today

Впоследствии геологи штата Миссисипи изучили фотографии объектов. Они установили, что это за предметы и примерный возраст находок. По словам ученых артефакты насчитывают тысячи лет. Грузило для рыбалки, которое сделано из гематита – железной руды, насчитывает почти четыре тысячи лет. В свое время его использовали для утяжеления сеток. Вторая находка возрастом шесть тысяч лет – это наконечник древнего оружия, вероятно, дротика или копья.

Это последняя часть ранней архаики и ранняя часть (периоды) средней архаики,

– сказал геолог Джеймс Старнс.



Артефакты четырехтысячной давности, которые нашли в желудке аллигатора / Фото USA Today

Аллигатор мог съесть грузило и наконечник, чтобы улучшить пищеварение. Подобные предметы дробят в желудках крокодилов твердую пищу.

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