Згодом у червні винахідник написав у твітері, що скоро отримає домашнього улюбленця породи сіба-іну та оголосив, що вибрав йому ім'я – Флокі, в честь токена Shiba Flocki. І вже 12 вересня глава Tesla поділився на своїй сторінці фотографією милого цуценяти, який оселився у нього вдома і міцно спить на килимку.

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Флокі прибув,

– написав коротко Ілон Маск.

Варто додати, що у Ілона Маска вже є вихованці – собаки, на прізвисько Гетсбі Маск і Марсіанин Марвін, і кіт Шредінгер. Але за словами підприємця, Флокі поки не вдалося подружитися з ними.



Собаки Ілона Маска / Фото твітер Viv

Користувачі мереж миттю почали реагувати на допис та попросили ще кілька фотографій. Дехто навіть запропонував відтворити відомий мем, де Маск підіймає на руках сіба-іну.

Насправді сфотографуй його ось так! Світ "потребує" цього.



Ілон Маск завів сіба-іну / Фото скриншот

Після публікації світлини цуценяти у мережі, ціни на Dogecoin стрімко зросли – на 1300%. І хоча згодом ціна токена Shiba Flocki впала на 70%, обсяги торгів зростають.

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