Японський школяр написав листа Арнольду Шварценеггеру і отримав відповідь

Кілька років тому японський школяр на уроці англійської мови написав листа своєму кумиру Арнольду Шварценеггеру. Йому потрібно було зробити це у рамках завдання, але він вирішив ще й надіслати свого листа знаменитості. Хлопець навіть не сподівався на відповідь, але все-таки отримав її.

Звичайно, Арнольд Шварценеггер занадто зайнятий, щоб відповідати на усі листи, які отримує. Але він не залишає своїх фанатів без уваги – їм відповідають члени його команди. Саме вони надіслали юнакові конверт, у якому був лист з подякою та світлина знаменитості з автографом.

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Хлопець розповів свою історію у твітері. Попри те, що на відповідь довелося чекати кілька років, вона подарувала йому неабиякі емоції.

Коли я навчався в середній школі, у нас був урок на тему "Написання листа зарубіжній знаменитості". Я написав йому, і отримав відповідь,

– написав хлопець.

Його допис став доволі популярним у твітері. Він зібрав 229 тисяч вподобань і 34 тисячі ретвітів. Користувачі мережі також залишили багато схвальних коментарів: