Звичайно, Арнольд Шварценеггер занадто зайнятий, щоб відповідати на усі листи, які отримує. Але він не залишає своїх фанатів без уваги – їм відповідають члени його команди. Саме вони надіслали юнакові конверт, у якому був лист з подякою та світлина знаменитості з автографом.
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Хлопець розповів свою історію у твітері. Попри те, що на відповідь довелося чекати кілька років, вона подарувала йому неабиякі емоції.
Коли я навчався в середній школі, у нас був урок на тему "Написання листа зарубіжній знаменитості". Я написав йому, і отримав відповідь,
– написав хлопець.
Його допис став доволі популярним у твітері. Він зібрав 229 тисяч вподобань і 34 тисячі ретвітів. Користувачі мережі також залишили багато схвальних коментарів:
- "Ого, я заздрю! Ти отримав відповідь від Термінатора";
- "Яка душевна історія!";
- "Колись у мене було подібне завдання, і я написав такого листа Coldplay. Через кілька місяців прийшла відповідь, і я заплакав перед усіма однокласниками";
- "Якось я написав Гаррі Поттеру (Деніелу Редкліфу), і був дуже радий, коли отримав відповідь. Я зберігаю того листа у спеціальному файлі та дуже дорожу ним";
- "Вивчення англійської мови може бути нудним, і дуже добре, що вчителі мотивують учнів такими завданнями".