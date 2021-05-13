Конечно, Арнольд Шварценеггер слишком занят, чтобы отвечать на все письма, которые получает. Но он не оставляет своих фанатов без внимания – им отвечают члены его команды. Именно они прислали юноше конверт, в котором было письмо с благодарностью и фотография знаменитости с автографом.

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Парень рассказал свою историю в твиттере. Несмотря на то, что ответа пришлось ждать несколько лет, он подарил ему незабываемые эмоции.

Когда я учился в средней школе, у нас был урок на тему "Написание письма зарубежной знаменитости". Я написал ему, и получил ответ,

– написал парень.

Его пост стал довольно популярным в твиттере. Он собрал 229 тысяч лайков и 34 тысячи ретвитов. Пользователи сети также оставили много положительных комментариев: