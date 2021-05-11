На перевоплощение Джулиану вдохновил ее сын Константин и его увлечение различными комиксами. Первые татуировки Человека-паука, Железного человека и Капитана Америка женщина сделала, когда малышу было 3 года. На этом женщина не остановилась – сейчас Константину уже 15 лет, а на теле его мамы почти не осталось свободного места.

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По словам женщины, если не считать лицо, сейчас татуировок у нее нет только на правой ягодице. Однако и на этом месте она хочет еще что-то набить.



Женщина не планирует прекращать набивать татуировки / Фото с инстаграма _rosalie_official_

За 12 лет компания персонажей на теле женщины пополнилась Мстителями, Джокером, героем в маске Гая Фокса из "V значит Вендетта" и другими. Ее увлечение комиксами никуда не исчезло, и все это время она вдохновлялась ими в поисках идей для новых татуировок.



Ее тело почти полностью покрыто рисунками / Фото с инстаграма _rosalie_official_

Все татуировки на теле Джулианы обошлись ей в кругленькую сумму – почти 70 тысяч долларов (1,9 миллиона гривен). Это большие деньги, но она не жалеет, что потратила их именно так.

На сумму, которую я потратила, я могла бы купить хорошую машину, но мои татуировки замечательные и много для меня значат,

– поделилась женщина.



Джулиана не знает, сколько татуировок на ее теле / Фото с инстаграма _rosalie_official_

Необычный вид женщины сделал ее популярной. В инстаграме она публикует откровенные фотографии, на которых демонстрирует все свои татуировки. Там за ней следят 165 тысяч подписчиков, которые восхищаются ею и делают сотни комплиментов. Однако такое количество татуировок нравится далеко не всем – Джулиана часто сталкивается с критикой, как в интернете, так и в реальной жизни. Иногда люди называют ее рисунки на теле отвратительными и постыдными.



За женщиной следят 165 тысяч подписчиков / Фото с инстаграма _rosalie_official_

Вместе с мужем и сыновьями (15-летним Константином, 2-летним Коннором и 5-летним пасынком Тайлером) она живет в небольшом немецком городке Оберндорф. Джулиана убеждена, что это место не готово к людям с экстравагантным видом.

Там, где мы живем, татуировки еще не настолько распространены, поэтому люди часто удивляются, когда видят меня. Но мир меняется, и я надеюсь, что отношение к боди-арту тоже будет меняться,

– рассказала она.



Джулиана Ферстер с семьей / Фото из инстаграма _rosalie_official_