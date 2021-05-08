Ролики Саманты моментально становятся вирусными, ведь она может поместить в свой необычайный рот целый гамбургер или бутерброд. Видео набирают миллионы просмотров и репостятся на всех платформах в сети.

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После того как один из подписчиков девушки оставил комментарий с просьбой съесть картошку фри за один присест, девушка опубликовала новое видео. Оно, как и все предыдущие, произвело впечатление на пользователей сети. Ведь в ролике Саманта набивает рот большим картофелем фри из McDonald's. Одну за другой она кладет картошку в рот. За считанные секунды все они идеально там уместились, после чего она затолкала и прожевала это.

О, черт побери. Могу ли я съесть этот большой картофель фри за один укус? Мы собираемся выяснить,

– пошутила Саманта.