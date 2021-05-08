Ролики Саманти моментально стають вірусними, адже вона може помістити у свій надзвичайний рот цілий гамбургер або бутерброд. Відео набирають мільйони переглядів та репостяться на всіх платформах у мережі.

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Після того як один з підписників дівчини залишив коментар з проханням з'їсти картоплю фрі за один присід, дівчина опублікувала нове відео. Воно, як і всі попередні, справило враження на користувачів мережі. Адже у ролику Саманта набиває рот великою картоплею фрі з McDonald's. Одну за одною вона кладе картоплю в рот. За лічені секунди всі вони ідеально там вмістилися, після чого вона заштовхала та прожувала це.

О, чорт забирай. Чи можу я з'їсти цю велику картоплю фрі за один укус? Ми збираємося з'ясувати,

– пожартувала Саманта.