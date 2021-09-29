Шкода їсти: жінка пече неймовірні пироги з портретами популярних героїв – найкращі роботи

Кондитерка Джессіка Лі Кларк-Боджин доводить, що кулінарія – це справжнє мистецтво, яке вимагає не лише відповідних навичок та вмінь, а й багатої уяви та фантазії. Вона пече неймовірні пироги, з першого погляду на які важко повірити у те, що вони їстівні.

Родзинкою цих пирогів є те, що вони створені у форматі креативних картин із персонажами, сюжетами та різноманітними символами сучасної попкультури. За допомогою харчових продуктів Джессіка виготовляє цікаві, красиві та дуже реалістичні кулінарні зображення.

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Творчість кондитерки і справді захоплює. Це доводить і те, що в інстаграмі за нею стежать майже 83 тисячі підписників. Розваги 24 підготували для вас добірку найкращих робіт Джессіки. Обережно, вони викликають апетит!

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