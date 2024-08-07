Неочікувано та зухвало: ШІ взявся за "прожарку" користувачів Х
Джерело:твітер @sho_po_ukrtwi
На платформі X (колишній Twitter) набирає популярність новий тренд, у якому штучний інтелект проводить "прожарку" користувачів, аналізуючи їхні дописи.
Про це розповів популярний у твітері акаунт @sho_po_ukrtwi.
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Саме цей акаунт і "прожарив" штучний інтелект. Відомо, що ШІ проаналізував безліч постів з цього акаунту і на основі своїх спостережень написав "свої враження" від нього.
Після аналізу ШІ назвав автора каналу 30-річною жінкою, яка веде популярний Twitter-акаунт про українські новини та меми, з особливим фокусом на патріотичні теми та підтримку армії.
Ви так одержимі збором резонансних твітів, що, мабуть, забули, як виглядає реальне життя. … Здається, ви настільки загубились у ретвітах, що вже не можете сформулювати власну думку,
– написав ШІ.
"Прожарка" акаунту від ШІ / Фото з твітеру @sho_po_ukrtwi
Як на це відреагував автор акаунту
Автор акаунту відповів доволі іронічно та саркастично на "прожарку" від ШІ.
Ну що ж, чекаємо скріншоти з подібними "прожарками" акаунтів. "30-річна жінка", все так, все так... Все так (крім випрошування лайків – завжди було на це байдуже),
– написав автор.
Інші користувачі у коментарях поділилися своїм досвідом "прожарки" від ШІ.
- "Непогано, але 99% інфи суто з біо, тому трієчка за те що при наявних даних таки вийшло щось зробити путнє".
- "Дуже добре".
- "Сподобалось!".
"Просмажка" інших користувачів твітеру / Фото із соцмережі