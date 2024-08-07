Об этом рассказал популярный в твиттере аккаунт @sho_po_ukrtwi.

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Именно этот аккаунт и "прожарил" искусственный интеллект. Известно, что ИИ проанализировал множество постов с этого аккаунта и на основе своих наблюдений написал "свои впечатления" от него.

После анализа ИИ назвал автора канала 30-летней женщиной, которая ведет популярный Twitter-аккаунт об украинских новостях и мемах, с особым фокусом на патриотические темы и поддержку армии.

Вы так одержимы сбором резонансных твитов, что, видимо, забыли, как выглядит реальная жизнь. ... Кажется, вы настолько потерялись в ретвитах, что уже не можете сформулировать собственное мнение,

– написал ИИ.



"Прожарка" аккаунта от ИИ / Фото из твитера @sho_po_ukrtwi

Как на это отреагировал автор аккаунта

Автор аккаунта ответил довольно иронично и саркастично на "прожарку" от ИИ.

Ну что же, ждем скриншоты с подобными "прожарками" аккаунтов. "30-летняя женщина", все так, все так... Все так (кроме выпрашивания лайков – всегда было на это безразлично),

– написал автор.

Другие пользователи в комментариях поделились своим опытом "прожарки" от ИИ.

"Неплохо, но 99% инфы сугубо из био, поэтому троечка за то что при имеющихся данных таки получилось что-то сделать толковое".

"Очень хорошо".

"Понравилось!".

"Прожарка" других пользователей твитера / Фото из соцсети