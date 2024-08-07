Про це розповів популярний у твітері акаунт @sho_po_ukrtwi.

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Саме цей акаунт і "прожарив" штучний інтелект. Відомо, що ШІ проаналізував безліч постів з цього акаунту і на основі своїх спостережень написав "свої враження" від нього.

Після аналізу ШІ назвав автора каналу 30-річною жінкою, яка веде популярний Twitter-акаунт про українські новини та меми, з особливим фокусом на патріотичні теми та підтримку армії.

Ви так одержимі збором резонансних твітів, що, мабуть, забули, як виглядає реальне життя. … Здається, ви настільки загубились у ретвітах, що вже не можете сформулювати власну думку,

– написав ШІ.



"Прожарка" акаунту від ШІ / Фото з твітеру @sho_po_ukrtwi

Як на це відреагував автор акаунту

Автор акаунту відповів доволі іронічно та саркастично на "прожарку" від ШІ.

Ну що ж, чекаємо скріншоти з подібними "прожарками" акаунтів. "30-річна жінка", все так, все так... Все так (крім випрошування лайків – завжди було на це байдуже),

– написав автор.

Інші користувачі у коментарях поділилися своїм досвідом "прожарки" від ШІ.

"Непогано, але 99% інфи суто з біо, тому трієчка за те що при наявних даних таки вийшло щось зробити путнє".

"Дуже добре".

"Сподобалось!".

"Просмажка" інших користувачів твітеру / Фото із соцмережі