Що таке поп-іт і сімпл-дімпл: трендові іграшки-антистрес, про які говорять усі

Останнім часом в інтернеті все більше говорять про нові яскраві анстистрес-іграшки сімпл-дімпл (Simple Dimple) та поп-іт (Pop It). Це різнокольорові силіконові формочки з виямками, на які можна натискати. Це удосконалений варіант пакувальної бульбашкової плівки, яку усі знають як найкращий засіб для зняття стресу.

Початково ці іграшки створили для дітей ще кілька років тому, але завдяки соціальним мережам, зокрема й тіктоку, ними зацікавилися і дорослі. У 2021 році сімпл-дімпл та поп-іт стали новими спінерами – рівень їхньої популярності неможливо переоцінити.

Це цікаво Lego випустить новий конструктор по серіалу "Друзі": детальні фото

Сімпл-дімпл та поп-іт часто плутають, адже обидві іграшки доволі схожі за принципом дії. Проте між ними все-таки є певні відмінності. Які саме – розповідають Розваги 24.

Поп-іт



Найтрендовіша іграшка 2021 року / Фото Estore

Дослівний переклад назви Pop It – "лопни мене". Ці іграшки схожі на форми для льоду, але мають інше призначення. З силіконовими бульбашками поп-іт можна гратися нескінченно – при натисканні їх просто видавлюють в інший бік. Потім іграшку можна перевернути, і розпочати спочатку.

Поп-іт створили для розвитку мілкої моторики і концентрації у дітей. Але набагато частіше їх використовують для досягнення антистрес-ефекту.

Як працює іграшка поп-іт: дивіться відео

На хвилі популярності виробники поп-ітів почали випускати іграшки різних форм, розмірів та кольорів. Крім того, їх роблять частинами й інших аксесуарів, зокрема чохлів для мобільних телефонів та інших пристроїв.



Іграшки поп-іт різних форм / Фото Funky Fidgets Shop

Сімпл-дімпл



Різноманітні сімпл-дімпли / Фото AliExpress

Назва іншої іграшки Simple Dimple дослівно означає "проста ямка". Ці іграшки дуже схожі на поп-іти, але зазвичай вони меншого розміру. Бульбашок на сімпл-дімплах також менше, але вони можуть бути різного розміру та форми, тоді як на поп-ітах виямки однакові. Доволі часто до сімпл-дімпл прикріплять карабін або кільце, щоб іграшку можна було кудись причепити та носити із собою.

Як працюють іграшки сімпл-дімпл: дивіться відео

Чому поп-іт та сімпл-дімпл стали такими популярними

Попри те, що поп-іти та сімпл-дімпли з'явилися у магазинах іграшок ще з початку 2010-их років, їхні продажі почали приносити вражаючі прибутки у квітні – травні 2021 року.

Добірка відео про поп-іт і сімпл-дімпл з тіктоку

Такою популярністю ці іграшки завдячують тіктоку. Незрозуміло хто і чому почав показувати їх у мережі, але на цей момент ролики із гештегами #popit та #simledimple сумарно назбирали кілька мільярдів переглядів. Тіктокери публікують відео, в яких показують свої іграшки, захоплюються їхнім ефектом антистресу та навіть виготовляють їх власноруч.



Перегляди відеороликів про поп-іт та сімпл-дімпл в тіктоці / Скриншот

Де купити іграшки поп-іт та сімпл-дімпл в Україні

Український ринок пропонує великий асортимент іграшок поп-іт та сімпл-дімпл. Придбати їх можна в інтернет-магазинах або у фізичних магазинах іграшок. Ціни на поп-іти – 100 – 200 гривень, на сімпл-дімпли – 100 – 300 гривень.