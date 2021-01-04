Що робити, коли немає снігу: львів'янин проїхався по багнюці на санчатах – кумедне відео
Погода на різдвяні свята поки що не тішить українців снігом та морозом. Доводиться викручуватися, хто як може.
1 січня у соціальній мережі Facebook з'явилося кумедне відео зимових розваг у безсніжних умовах. Автор ролика Дмитро Вознюк разом із друзями прокатали на санчатах свого сусіда, розповідають Розваги 24.
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Дарма, що у Брюховичах, у передмісті Львова, замість снігу лише багнюка та калюжі. Чоловіки прив'язали санчата до автомобіля та прокатали товариша під відому різдвяну пісню Jingle bells.
Сподіваємось, що найближчим часом похолодання та сніг прийдуть в Україну, а для зимових розваг не доведеться "вигадувати велосипед".
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