1 січня у соціальній мережі Facebook з'явилося кумедне відео зимових розваг у безсніжних умовах. Автор ролика Дмитро Вознюк разом із друзями прокатали на санчатах свого сусіда, розповідають Розваги 24.

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Дарма, що у Брюховичах, у передмісті Львова, замість снігу лише багнюка та калюжі. Чоловіки прив'язали санчата до автомобіля та прокатали товариша під відому різдвяну пісню Jingle bells.

Сподіваємось, що найближчим часом похолодання та сніг прийдуть в Україну, а для зимових розваг не доведеться "вигадувати велосипед".