Что делать, когда нет снега: львовянин проехался по грязи на санках – смешное видео
Погода на рождественские праздники пока не радует украинцев снегом и морозом. Приходится выкручиваться, кто как может.
1 января в социальной сети Facebook появилось забавное видео зимних развлечений в бесснежных условиях. Автор ролика Дмитрий Вознюк вместе с друзьями прокатили на санках своего соседа, рассказывают Развлечения 24.
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Неважно, что в Брюховичах, в пригороде Львова, вместо снега только болото, грязь и лужи. Мужчины привязали санки к автомобилю и прокатили товарища под известную рождественскую песню Jingle bells.
Надеемся, что в ближайшее время похолодание и снег придут в Украину, а для зимних развлечений не придется "изобретать велосипед".
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