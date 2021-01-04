1 января в социальной сети Facebook появилось забавное видео зимних развлечений в бесснежных условиях. Автор ролика Дмитрий Вознюк вместе с друзьями прокатили на санках своего соседа, рассказывают Развлечения 24.

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Неважно, что в Брюховичах, в пригороде Львова, вместо снега только болото, грязь и лужи. Мужчины привязали санки к автомобилю и прокатили товарища под известную рождественскую песню Jingle bells.

Надеемся, что в ближайшее время похолодание и снег придут в Украину, а для зимних развлечений не придется "изобретать велосипед".