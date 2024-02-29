Якщо ви досі не знаєте, чим зайнятися на вихідних, читайте матеріал 24 Каналу.

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"Залишенці"

Жанри: драма, комедія

Зустрічай лауреата премій "Золотий Глобус", "Вибір критиків" та номінанта на премію "БАФТА" на великому екрані! Фільм режисера Александера Пейна розповідає історію скупого вчителя початкової школи Нової Англії, змушеного залишитися в кампусі під час різдвяних канікул, щоб наглядати за дітьми, яким нікуди йти. Однак незабаром його неприязнь переростає в несподівану дружбу з одним з учнів і шеф-кухаркою школи, яка щойно втратила сина у В'єтнамі.

Трейлер фільму "Залишенці": дивіться відео

"Прощавай, монстр"

Жанри: пригоди, анімація

У чарівному світі тисячі островів з'явився небезпечний Темний Маг. Молодий чарівник кинув йому виклик, але мало не занапастив увесь світ і був вигнаний з рідних місць. Але здаватися він не збирається. Тепер йому доведеться подолати недовіру інших чарівників, знову здобути силу і впоратися зі злом ще раз.

Трейлер фільму "Прощавай, монстр": дивіться відео

"Романтик"

Жанр: комедія

Сезар – музикант, який грає на вулицях Монмарта. Три роки тому він раптово зник з життя Саломі, не сказавши жодного слова любові і не пояснивши причин. Тепер він повертається до Парижа з наміром повернути прихильність коханої. Однак несподівана новина про батьківство змінює його плани. Сезар змушений почати подвійну гру, приховуючи свою трирічну доньку і ставши тим, ким він не є насправді.

Трейлер фільму "Романтик​​​​​​​": дивіться відео

"Диво на свята"

Жанри: пригоди, фентезі

В одному таємному місті, яке неможливо знайти на карті, починають готуватися до свят. Тут живуть майстри, які здійснюють дитячі мрії. Зазвичай усі хочуть пряник або іграшку. Раптом у місті з'являється дівчинка, яка має незвичне бажання – їй терміново потрібна справжня сім'я, інакше працівники похмурого сиротинця, звідки вона тікала, знайдуть її та відправлять назад!

Трейлер фільму "Диво на свята​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​": дивіться відео