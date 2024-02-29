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"Остатки"

Жанры: драма, комедия

Встречай лауреата премий "Золотой Глобус", "Выбор критиков" и номинанта на премию "БАФТА" на большом экране! Фильм режиссера Александера Пейна рассказывает историю скупого учителя начальной школы Новой Англии, вынужденного остаться в кампусе во время рождественских каникул, чтобы присматривать за детьми, которым некуда идти. Однако вскоре его неприязнь перерастает в неожиданную дружбу с одним из учеников и шеф-поваром школы, которая только что потеряла сына во Вьетнаме.

Трейлер фильма "Оставленцы": смотрите видео

"Прощай, монстр"

Жанры: приключения, анимация

В волшебном мире тысячи островов появился опасный Темный Маг. Молодой волшебник бросил ему вызов, но чуть не погубил весь мир и был изгнан из родных мест. Но сдаваться он не собирается. Теперь ему придется преодолеть недоверие других волшебников, снова обрести силу и справиться со злом еще раз.

Трейлер фильма "Прощай, монстр": смотрите видео

"Романтик"

Жанр: комедия

Сезар – музыкант, который играет на улицах Монмарта. Три года назад он внезапно исчез из жизни Саломи, не сказав ни одного слова любви и не объяснив причин. Теперь он возвращается в Париж с намерением вернуть благосклонность возлюбленной. Однако неожиданная новость об отцовстве меняет его планы. Сезар вынужден начать двойную игру, скрывая свою трехлетнюю дочь и став тем, кем он не является на самом деле.

Трейлер фильма "Романтик": смотрите видео

"Чудо на праздники"

Жанры: приключения, фэнтези

В одном тайном городе, который невозможно найти на карте, начинают готовиться к праздникам. Здесь живут мастера, которые осуществляют детские мечты. Обычно все хотят пряник или игрушку. Вдруг в городе появляется девочка, которая имеет необычное желание – ей срочно нужна настоящая семья, иначе работники мрачного приюта, откуда она убегала, найдут ее и отправят обратно!

Трейлер фильма "Чудо на праздники": смотрите видео