Как отмечают организаторы, музыканты будут стирать форматы в звучании.

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Это будет комбинированный концерт, где будут сочетаться различные программы, без лимитов и границ, во всех возможных проявлениях. Группа представит композиции как в акустическом, так и в электронной аранжировке.

Откровенно говоря, мы просто соскучились по сцене, живым общением с вами, после слишком долгого для нас перерыва по окончании мирового тура, поэтому не колеблясь согласились на предложение от Atlas. К тому же специальный повод был фактически на поверхности – 8 марта – почти сакральная дата для нас, когда, несколько лет назад, мы собрали Дворец Спорта за 6 недель,

– отметил лидер группы Валерий Харчишин.

Добавим, что "Друга Ріка" являются одними из родоначальников украинского рока, которые за 28 лет своей активной и плодотворной творческой деятельности выдали 7 студийных альбомов, 2 сборника и акустический live-альбом "ІНША РІКА".

Атмосфера на концертах группы "Друга Ріка" / Фото Анны Завийбороды, Oli Zitch, Татьяны Шавловской и Юрия Стефаняка

Группа сыграла тысячи концертов не только в Украине, но и по всему миру. С начала полномасштабного вторжения "Друга Ріка" активно занимается помощью ВСУ, проводит благотворительные концерты, аукционы и сборы. Благодаря поддержке своих сторонников, течение 2022 – 2023 годов музыканты собрали более 13 миллионов гривен для помощи Украине.

Важно! Билеты на концерт "Друга Ріка", который состоится в Киеве, 8 марта в 19:00, можно приобрести на сайте.