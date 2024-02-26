Як зазначають організатори, музиканти стиратимуть формати у звучанні.

Дивіться також "Друга Ріка" проведе перший тур Британією та Ірландією: що гурт готує для фанатів

Це буде комбінований концерт, де поєднуватимуться різні програми, без лімітів та кордонів, у всіх можливих проявах. Гурт представить композиції як в акустичному, так і в електронному аранжуванні.

Відверто кажучи, ми просто скучили за сценою, живим спілкуванням з вами, після занадто довгої для нас перерви по закінченні світового туру, тому не вагаючись погодилися на пропозицію від Atlas. До того ж спеціальний привід був фактично на поверхні – 8 березня – майже сакральна дата для нас, коли, кілька років тому, ми зібрали Палац Спорту за 6 тижнів,

– зазначив лідер гурту Валерій Харчишин.

Додамо, що "Друга Ріка" є одними із родоначальників українського року, які за 28 років своєї активної та плідної творчої діяльності видали 7 студійних альбомів, 2 збірки та акустичний live-альбом "ІНША РІКА".

Атмосфера на концертах гурту "Друга Ріка" / Фото Анни Завийбороди, Oli Zitch, Тетяни Шавловської та Юрія Стефаняка

Гурт зіграв тисячі концертів не лише в Україні, а й по всьому світу. З початку повномасштабного вторгнення "Друга Ріка" активно займається допомогою ЗСУ, проводить благодійні концерти, аукціони та збори. Завдяки підтримці своїх прихильників, протягом 2022 – 2023 років музиканти зібрали понад 13 мільйонів гривень для допомоги Україні.

Важливо! Квитки на концерт "Друга Ріка", що відбудеться у Києві, 8 березня о 19:00, можна придбати на сайті.