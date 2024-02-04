Як повідомили організатори у релізі 24 Каналу, гурт не обмежиться одним форматом, а втілить концепцію "ІНША РІКА" в новій інтерпретації

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Відомо, що частину виступу складатимуть найкращі хіти "Другої Ріки", представлені як у вже відомому акустичному форматі, так і в повноформатному аранжуванні. Також у межах нової програми гурт вперше презентує наживо декілька пісень зі свого майбутнього альбому.

Оскільки для нас це буде перший тур по Великій Британії та Ірландії, ми вирішили зробити цей виступ особливим. Ми розглядали можливість зіграти акустичну програму "ІНША РІКА", але вирішили піти далі. Таким чином, окрім пісень в акустичному звучанні, ми вперше представимо декілька композицій з нашого майбутнього альбому,

– коментує фронтмен гурту Валерій Харчишин.

Зверніть увагу! Цим туром гурт продовжить підтримку Збройних сил України – частина прибутку буде передана на потреби військових. Додамо, що від самого початку вторгнення Росії в Україну "Друга Ріка", як і багато їхніх колег по сцені, взяли на себе благочину місію. Проведення благодійних концертів в Україні та за кордоном вже стало традиційним для музикантів. Завдяки підтримці своїх шанувальників, гурт вже зібрав понад 13 мільйонів гривень для допомоги українській армії.

"Ми розуміємо, що українці, які зараз перебувають за кордоном, можуть бути виснажені матеріально, але водночас ми маємо робити все можливе і неможливе, щоб підтримати Збройні сили України в цей важкий час", – зазначає гурт.

Концерт гурту "Друга Ріка" / Фото Анни Завийбороди

Крім того, "Друга Ріка" закликає всіх бажаючих долучитися до благодійних аукціонів, щоб підтримати Збройні сили України, які невтомно працюють на захист незалежності та майбутнього України. Під час туру в кожному місті відбудуться аукціони унікальних концептуальних лотів, які стануть цінними спогадами для переможців торгів.

Виступи відбудуться за таким графіком

18 травня – Манчестер

19 травня – Лондон

20 травня – Глазго

21 травня – Дублін

Квитки можна придбати на сайті.