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"20 днів у Маріуполі"

Жанр: документальний

Фільм "20 днів у Маріуполі" зроблено у співробітництві Associated Press та американських документалістів з Frontline. Матеріал для фільму було відзнято під час перших днів облоги Маріуполя. Близько 10% відео та фотографій вдалося відправити з єдиної точки у місті, де був сигнал мобільного зв'язку.

Близько 30 годин відео вивезли гуманітарним коридором. Світова прем’єра відбулась на кінофестивалі Sundance, де стрічка отримала приз глядачів. Потому були покази та нагороди ще на 6 фестивалях. За свою роботу українські журналісти отримали Пулітцерівську премію.

Трейлер фільму "20 днів у Маріуполі": дивіться відео

"Володар хаосу"

Жанр: горор, містика

Минув майже рік відколи Ребекка Холланд (Таппенс Мідлтон) разом із родиною переїхала у невеличке містечко на південному заході Великобританії. Вона очолює місцеву церковну громаду, допоки її чоловік та 10-річна донька Грейс (Іві Темплтон) намагаються звикнути до провінційного життя. Наближається свято врожаю і Грейс запросили зіграти одну з ролей на традиційному ігровому дійстві.

Під час свята дівчинка зникає. Пошуки не мають успіху і Ребекка у розпачі просить місцевих жителів допомогти їй. Відколи Грейс почали шукати, згорьованій матері стає зрозуміло, що місцевим жителям цінніші їхні язичницькі переконання, аніж християнські чесноти. Усвідомити, що ці переконання важливіші ще й за дотримання законів, буде вкрай важко.

Трейлер фільму "Володар хаосу": дивіться відео

"Ідеальні дні"

Жанр: драма

Усе, що робить Хіраяма (Кодзі Якусьо) сповнене спокійного щастя. Кожен його новий день схожий на попередній. Хіраяма працює прибиральником туалетів у Токіо. Вільний час присвячує читанню, дорогою слухає хорошу музику, а в обідні перерви милується деревами. Якось до нього приходить його племінниця. Дівчина втекла з дому і кілька днів хоче пожити з дядьком.

Трейлер фільму "Ідеальні дні​​​​​​​": дивіться відео

"Арґайл"

Жанр: детектив, екшн

Романи про шпигунів, які пише Еллі Конвей (Брайс Даллас Говард) користуються популярністю у дедалі ширшого кола осіб. Письменниця воліє якомога рідше виходити з дому, тож подорож поїздом для неї справжнє випробування. Дорогою стається непередбачуване. Справжній шпигун Ейден (Сем Роквелл) рятує письменницю від нападу та привозить до таємної шпигунської бази. Справа в тім, що сюжети її книг стали небезпечно схожими на справжні події, що розгортаються у секретному світі.

Трейлер фільму "Арґайл​​​​​​​​​​​​​​": дивіться відео