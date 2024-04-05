Фільм Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна": кіноновинки тижня, які ви не можете пропустити

На великих екранах нарешті покажуть фільм Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна". Про ці та інші кіноновинки, які ви не можете пропустити, читайте далі.

Якщо ви досі не знаєте, чим зайнятися на вихідних, читайте матеріал Розваги 24.

Дивіться також Українська міфологія крутіша за Marvel: у Києві презентували епічне фентезі "Кий і морозна орда"

"Материнський інстинкт"

Жанри: трилер, драма

Еліс і Селін здається, що у них є все: у кожної вдома повна чаша – люблячі чоловіки, діти, комфортне життя в заможному передмісті. А також їхня сусідська та міцна дружба. Трагічний випадок знищує ідеальну гармонію. Почуття провини, підозрілість і параноя поєднуються, щоб знищити дружбу і, можливо, їхнє життя.

Трейлер фільму "Материнський інстинкт": дивіться відео

"Ми, наші улюбленці та війна"

Жанр: документальний

Цей фільм – спроба показати події в Україні під іншим кутом, через стосунки людей і тварин, які стали як свідками, так іноді й жертвами цієї війни. Головні герої фільму – це не тільки кішки, собаки, ведмеді, леви, лемури і єменський хамелеон на ім'я "Ігор", а й люди, які рятують їх, ризикуючи своїм життям. У стрічці задіяно багато іноземців, для яких героїзм українців під час порятунку тварин став справжнім відкриттям.

Трейлер фільму "Ми, наші улюбленці та війна": дивіться відео

"Омен: початок"

Жанр: жахи

"Перший Омен" – майбутній художній фільм режисера Аркаші Стівенсона за сценарієм Стівенсона і Тіма Сміта. Приквел до фільму "Омен".

Трейлер фільму "Омен: початок": дивіться відео

"Полум'яне небо"

Жанри: комедія, романтика

Молодий письменник Леон вирішує пожити в будинку свого друга на березі моря. Тут він прагне знайти натхнення і завершити книгу. Але через нове знайомство з чарівною дівчиною Леону все не вдається зосередитися на роботі. Коли в будинку з'являються ще кілька несподіваних гостей, спалахує лісова пожежа. Опинившись у пастці полум'я, герої починають зближуватися.

Трейлер фільму "Полум'яне небо": дивіться відео

"Останній подих"

Жанр: трилер

У найближчому майбутньому запаси повітря стануть недостатніми, що змусить матір і доньку боротися за виживання, коли прибудуть двоє незнайомців, які відчайдушно потребують притулку, насиченого киснем.

Трейлер фільму "Останній подих​​​​​​​": дивіться відео

"Сезон полювання"

Жанр: комедія

У селі продається будинок мрії на лоні природи. Для сімейної пари з двома дітьми – це ідеальна можливість нарешті вибратися з тісної столичної квартири й покинути пекло міста. Але мрія швидко перетворюється на жах, коли вони розуміють, що доброзичливі сусіди використовують їхній прекрасний сад... як мисливські угіддя! Між сусідами оголошується війна, в якій всі засоби й методи дозволені!

Трейлер фільму "Сезон полювання​​​​​​​": дивіться відео

"Ти мене любиш?"

Жанр: драма

Дівчина Кіра, яка щойно вступила до театрального вишу, проживає своє дорослішання через розрив із сім'єю – її батьки несподівано для неї розлучаються після 20 років ідеального, як їй здавалося, спільного життя. Кіра змушена подорослішати й прийняти нову реальність на тлі зламу старої імперії СРСР і народження нової держави України.

Трейлер фільму "Ти мене любиш​​​​​​​": дивіться відео