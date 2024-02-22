Що подивитися на вихідних: свіжа кіноафіша, яку ви не можете пропустити

Цей тиждень стане справжнім святом для любителів кіно, адже нас чекає вихід на екрани кількох довгоочікуваних фільмів. У цьому списку є комедії, історична драма, мультфільм та фільм жахів.

Якщо ви досі не знаєте, чим зайнятися на вихідних, читайте матеріал 24 Каналу.

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"Бійка президентів. Другий тур"

Жанр: комедія

Комедія від студії Pathe та режисера Альбера Дюпонтеля. Парочка журналістів-невдах намагається з'ясувати все про нового кандидата в президенти та розкрити "зраду" державного масштабу!

Трейлер фільму "Бійка президентів. Другий тур": дивіться відео

"Зона інтересу"

Жанри: драма, історичний

Чоловік із дружиною будують житло мрії — із затишним садом, дорогими пожитками, сімейними вечорами за читанням із дітьми. І лише високий паркан нагадує, що поруч із їхнім райським куточком стоїть концтабір, де чоловік працює комендантом.

Трейлер фільму "Зона інтересу": дивіться відео

"Кіт & Пес: Шалені пригоди"

Жанр: комедія

Коти та собаки, як відомо, рідко ладнають. Але цій парочці доведеться діяти спільно, щоб повернутися до своїх господарів та затишного життя улюблених домашніх вихованців. Через безглуздий випадок вони загубилися в аеропорту, і тепер "найкращим ворогам" доведеться вирушити в небезпечну, але захоплюючу подорож. А тим часом їхні господарі — зірка соціальних мереж та професійний злодій об'єднаються, щоб відшукати своїх улюбленців.

Трейлер фільму "Кіт & Пес: Шалені пригоди": дивіться відео

"Мій двійник-робот"

Жанр: комедія

Чарльз – ловелас, Елейн – мисливець за грошима заможних чоловіків. Щоб ефективніше досягати своїх цілей, вони незаконним шляхом купують собі роботів-двійників, які роблять за них усю попередню роботу зі спокуси клієнтів. Якось їхні шляхи перетинаються. Коли кожен має отримати своє (Чарльз – ніч кохання, а Елейн – гроші), налагоджена система дає збій. Їхні копії закохуються одна в одну і вирішують втекти. Щоб не опинитися за ґратами, Елейн та Чарльзу доведеться об'єднатися та вирушити в погоню за своїми двійниками-роботами.

Трейлер фільму "Мій двійник-робот": дивіться відео

"Прокляття Беґхед"

Жанри: трилер, жахи

Заговорив із мерцем. Плати ціну. Новий хорор від творців "Воно". Юна Айріс отримує у спадок від батька будівлю колишнього паба та відкриває страшний секрет – у будівлі живе сутність, яку називають Бегхед. Вона дає можливість поговорити з мертвим, але лише 2 хвилини. Живі вважають, що можуть контролювати виробництво, але за все доведеться платити свою ціну.

Трейлер фільму "Прокляття Беґхед": дивіться відео