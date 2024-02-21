Згідно з наданими Барбарою документами, за 24 роки в неї було аж 17 вагітностей: 12 викиднів і 5 пологів.

Дивіться також "Все на мені": кішка, яка допомогла господині зняти білизну, розсмішила мережу – кумедне відео

Однак п'ятеро нібито народжених дітей не значаться в жодних реєстрах і ніхто їх ніколи не бачив.

Як таке можливо

Соціальні працівники, які стежили за Барбарою вкінці її останнього періоду вагітності, не виявили жодних доказів її стану. Цей факт послужив підставою для обвинувачень у фіктивності всіх 17 її вагітностей.



50-річна Барбара Іоле з Італії симулювала вагітність / Фото IL Mattino

За даними прокуратури, жінка заволоділа свідоцтвом про народження у клініці в Римі, фальсифікувала документи та підписи медиків, під своїм одягом носила подушки, щоб створити видимість вагітності, і відпрацьовувала відповідну ходу.

Я прекрасно знав, що вона не вагітна,

– зізнався на допиті 55-річний партнер Барбари Давіде Піццінато.

Чоловік каже, що знав про обман ще з 2012 року, коли почалися їхні стосунки. До речі, його також звинувачують як співучасника, але він готовий дати свідчення проти Іоеле в обмін на м'якший вирок.

Яке покарання світить жінці

Варто зауважити, що за всі ці роки жінка отримала від держави 120 тисяч доларів допомоги. Тепер їй світить тюремне ув'язнення за фінансове шахрайство та підробку даних. Розслідування цієї справи триває.