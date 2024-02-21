Согласно предоставленным Барбарой документам, за 24 года у нее было аж 17 беременностей: 12 выкидышей и 5 родов.

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Однако пятеро якобы рожденных детей не значатся ни в каких реестрах и никто их никогда не видел.

Как такое возможно

Социальные работники, которые следили за Барбарой в конце ее последнего периода беременности, не обнаружили никаких доказательств ее состояния. Этот факт послужил основанием для обвинений в фиктивности всех 17 ее беременностей.



50-летняя Барбара Иоле из Италии симулировала беременность / Фото IL Mattino

По данным прокуратуры, женщина завладела свидетельством о рождении в клинике в Риме, фальсифицировала документы и подписи медиков, под своей одеждой носила подушки, чтобы создать видимость беременности, и отрабатывала соответствующий ход.

Я прекрасно знал, что она не беременна,

– признался на допросе 55-летний партнер Барбары Давиде Пиццинато.

Мужчина говорит, что знал об обмане еще с 2012 года, когда начались их отношения. Кстати, его также обвиняют как соучастника, но он готов дать показания против Иоэле в обмен на более мягкий приговор.

Какое наказание светит женщине

Стоит заметить, что за все эти годы женщина получила от государства 120 тысяч долларов помощи. Теперь ей светит тюремное заключение за финансовое мошенничество и подделку данных. Расследование этого дела продолжается.