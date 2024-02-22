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"Драка президентов. Второй тур"

Жанр: комедия

Комедия от студии Pathe и режиссера Альбера Дюпонтеля. Парочка журналистов-неудачников пытается выяснить все о новом кандидате в президенты и раскрыть "измену" государственного масштаба!

Трейлер фильма "Драка президентов. Второй тур": смотрите видео

"Зона интереса"

Жанры: драма, исторический

Муж с женой строят жилье мечты – с уютным садом, дорогими вещами, семейными вечерами за чтением с детьми. И только высокий забор напоминает, что рядом с их райским уголком стоит концлагерь, где мужчина работает комендантом.

Трейлер фильма "Зона интереса": смотрите видео

"Кот & Пес: Безумные приключения"

Жанр: комедия

Коты и собаки, как известно, редко ладят. Но этой парочке придется действовать сообща, чтобы вернуться к своим хозяевам и уютной жизни любимых домашних питомцев. Из-за нелепого случая они потерялись в аэропорту, и теперь "лучшим врагам" придется отправиться в опасное, но увлекательное путешествие. А тем временем их хозяева - звезда социальных сетей и профессиональный вор объединятся, чтобы отыскать своих любимцев.

Трейлер фильма "Кот & Пес: Безумные приключения": смотрите видео

"Мой двойник-робот"

Жанр: комедия

Чарльз – ловелас, Элейн – охотник за деньгами состоятельных мужчин. Чтобы эффективнее достигать своих целей, они незаконным путем покупают себе роботов-двойников, которые делают за них всю предварительную работу по соблазнению клиентов. Как-то их пути пересекаются. Когда каждый должен получить свое (Чарльз – ночь любви, а Элейн – деньги), налаженная система дает сбой. Их копии влюбляются друг в друга и решают сбежать. Чтобы не оказаться за решеткой, Элейн и Чарльзу придется объединиться и отправиться в погоню за своими двойниками-роботами.

Трейлер фильма "Мой двойник-робот": смотрите видео

"Проклятие Бегхед"

Жанры: триллер, ужасы

Заговорил с мертвецом. Плати цену. Новый хоррор от создателей "Оно". Юная Айрис получает в наследство от отца здание бывшего паба и открывает страшный секрет – в здании живет сущность, которую называют Бэгхед. Она дает возможность поговорить с мертвым, но только 2 минуты. Живые считают, что могут контролировать производство, но за все придется платить свою цену.

Трейлер фильма "Проклятие Бегхед": смотрите видео