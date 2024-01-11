Комедія, українська драма та бойовик: що подивитися у кіно цього тижня

У четвер українські кінотеатри традиційно оновили афішу на тиждень. На вас чекає захоплююча подорож, фантастична комедія та навіть українська драма.

Якщо ви не знаєте, чим зайнятися на вихідних – розкаже 24 Канал.

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"Зухвала мавпа. Велика втеча"

Жанри: комедія, пригоди, екшн

Мавпа втекла із секретної бази і тепер за нею полює ціла армія. Вона небезпечна і... волохата! А ще самовпевнена, балакуча і невихована та вільна від усіх табу!

Трейлер фільму "Зухвала мавпа. Велика втеча": дивіться відео

"Ля Палісіада"

Жанр: драма

Україна, 1996 рік. За 5 місяців до скасування смертної кари двоє давніх друзів – слідчий і судовий психіатр – розслідують вбивство колеги. Обидва були закохані в його дружину. Поглинені заплутаною справою та давніми спогадами, вони створюють майбутнє, в якому живуть їхні нащадки, успадкувавши нереалізовані прагнення батьків.

Трейлер фільму "Ля Палісіада": дивіться відео

"Пара на свята"

Жанри: комедія, мелодрама

Тіффані Вільямс з нетерпінням чекає настання Різдва, збираючись возз'єднатися зі своїм давнім другом Бреттом. У її планах зізнатися йому в почуттях, але виявляється, що Бретт вже має нову подругу. Однак доля усміхається Тіффані, оскільки її шляхи перетинаються з Пітером, який теж прагне повернути свою кохану. Разом вони вирішують об'єднати зусилля та допомогти один одному у реалізації своїх почуттів до дорогих людей.

Трейлер фільму "Пара на свята": дивіться відео

"Прісцилла"

Жанри: драма, біографія

Коли юна Прісцілла Больє зустрічає Елвіса Преслі, чоловік, який вже став яскравою суперзіркою рок-н-ролу, стає кимось несподіваним у приватні моменти життя.

Трейлер фільму "Прісцилла": дивіться відео

"Бджоляр"

Жанр: бойовик

"Бджоляр" – це екшн, що розповідає про Адама Клея (Джейсон Стейтем), колишнього оперативника суперсекретної організації. Його тихе та спокійне життя припиняється після смерті старої знайомої. Адам вирішує знову застосувати свої "унікальні навички" та взяти правосуддя до своїх рук.

Трейлер фільму "Бджоляр": дивіться відео

"Школа магічних тварин: Таємниця шкільного подвір'я"

Жанри: комедія, пригоди, сімейний

Школа магічних звірів готується до ювілею. У дітей та їхніх чарівних тварин повно клопотів і турбот. Тим часом у школі відбувається щось дивне. Щоночі у дворі з'являються таємничі підкопи. Друзям разом з їхніми магічними вихованцями належить дізнатися, яка таємниця ховається глибоко під землею, і це буде подорож, повна небезпек та пригод.

Трейлер фільму "Школа магічних тварин: Таємниця шкільного подвір'я​​​​​​​": дивіться відео